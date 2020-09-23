بوتين: التعديلات الدستورية تضمن الحفاظ على روسيا كجمهورية رئاسية قوية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التعديلات الدستورية ستضمن الحفاظ على روسيا كجمهورية رئاسية قوية.

وقال الرئيس الروسي، خلال لقائه بأعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء: "جوهر التعديلات الدستورية يكمن في تحديد الأسس الأساسية للتنمية المستدامة للبلاد لعقود قادمة. هذه هي الاستمرارية التاريخية، والقيم الأخلاقية، والضمانات الاجتماعية الموثوقة، وزيادة دور المجتمع المدني، وكذلك تعزيز وتحسين التوازن بين جميع فروع الحكومة مع الحفاظ على روسيا كجمهورية رئاسية قوية".

هذا وكان الرئيس الروسي قد وقع في وقت سابق على مرسوم بشأن إدخال التعديلات على الدستور الروسي، التي تم التصويت عليها في عموم روسيا وأيدها غالبية الناخبين، وتنفيذها بدءا من 4 تموز/يوليو.

وجاء في المرسوم الرئاسي: "قرار: تدخل التعديلات على دستور روسيا الاتحادية، والتي تتضمنها المادة 1 من قانون روسيا بشأن التعديلات على الدستور، الصادرة في 1 آذار/مارس 2020 "عن تحسين بعض مسائل تنظيم وعمل السلطة العامة"، حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 4 تموز/يوليو 2020".

وصادقت لجنة الانتخابات المركزية الروسية على نتائج التصويت العام على تعديلات الدستور الروسي، والتي أيدها 77.92% من المواطنين الروس، وتم التوقيع على البروتوكول النهائي للتصويت.