بوتين: الموازنة الروسية لا تعتمد على تقلبات أسعار النفط بشكل حاسم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الروسي والموازنة لا يعتمدان على تقلبات أسعار النفط.

وقال بوتين في لقاء مع نواب مجلس الفيدرالية: "لا يعتمد اقتصادنا وموازنتنا الآن على تقلبات أسعار النفط بشكل حاسم. لقد قلت إن هذا هو المصدر الرئيسي للدخل من الهيدروكربونات، لكن بالطبع لم يعد هناك اعتماد كبير".

وأضاف بوتين: "أريد أن أكرر مرة أخرى: سيتم تمويل جميع البرامج لدعم الأسر الروسية، والتزاماتنا الاجتماعية تجاه المواطنين بالكامل. لدينا الموارد لذلك. اسمحوا لي أن أذكركم أنه خلال موجة الوباء وعواقبها الاقتصادية الأكثر صعوبة في العالم وفي بلادنا، لكن وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط بشكل عام لموارد الطاقة، فقد تمكنا من زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير ودعم المواطنين والاقتصاد، وذلك بفضل انخفاض مستوى الدين الحكومي والاحتياطيات المالية المتراكمة سابقا".