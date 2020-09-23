تقديم نماذج لأول سيارة كهربائية روسية... صور

قدمت مجموعة "GAZ" عينات من أول سيارة كهربائية تجارية روسية "Gazelle e-NN"، وهي جاهزة لبدء إنتاج هذه السيارة الجديدة في المستقبل القريب، حسبما قالت الشركة.

وأضاف متحدث باسم الشركة لوكالة "سبوتنيك" أن "الإنتاج التسلسلي جاهز للبدء في الأشهر المقبلة".

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم عينات ما قبل الإنتاج في شكل حافلة صغيرة تمثيلية، وحافلة صغيرة مكوكية، وشاحنة كومبي، ويتم تجميع المركبات الكهربائية على ناقل مصنع استعدادًا لبدء الإنتاج التسلسلي للنموذج الجديد.