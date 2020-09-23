الخارجية الروسية: موسكو تتعامل بالمثل وتوسع "القائمة السوداء" لمواطني الاتحاد الأوروبي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية أن موسكو تعمل على توسيع "القائمة السوداء" لمواطني الاتحاد الأوروبي الممنوعين من الدخول إلى روسيا، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة على أساس التعامل بالمثل نظرا لمسار المواجهة الذي تتبعه بروكسل.

وقالت زاخاروفا: "في الآونة الأخيرة، اتسم الاتحاد الأوروبي بعدد من الخطوات غير الودية تجاه بلادنا والمواطنين الروس... يواصل الاتحاد الأوروبي توسيع أدوات عقوباته وتطبيقها تحت ذرائع سخيفة".

وتابعت "وقد حذرنا الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا من ضرر ذلك لكن الاتحاد الأوروبي يتجاهل مقترحاتنا بإجراء حوار موضوعي على أساس الحقائق ويواصل اختيار لغة العقوبات".

وأضافت زاخاروفا "ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي، اتخذ الجانب الروسي قرارا بتوسيع القائمة المتبادلة لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المحظورة من دخول روسيا الاتحادية".

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع استكمال مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب. وأضاف أن الولايات المتحدة يمكن أن تعد ردا على قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني.