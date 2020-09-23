الدفاع الروسية تعلق على حادثة تحطم "سو - 30" في منطقة تفير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التحقيق جار في حادثة تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو – 30" في مقاطعة تفير شمال غربي موسكو.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الأربعاء: "يجري التحقيق وفقا للمبادئ التوجيهية".

الجدير بالذكر أن مقاتلة من طراز "سو-30" كانت قد تحطمت، أمس الثلاثاء، بالقرب من قرية دورنيكوفو في منطقة تفير، خلال القيام بطلعة تدريب مجدولة. وتمكن طاقم الطائرة بمغادرتها بأمان عن طريق الكرسي القاذف وقام فور هبوطه بالاتصال بالوحدة الجوية الخاصة به وقد تم إيصاله إلى قاعدة تمركزه.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي تحطمت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" في مياه البحر الأسود، وذلك أثناء قيامها بطلعة مجدولة وتم إرسال سفينة مضادة للغواصات تابعة لأسطول البحر الأسود وبعض السفن المدنية إلى مكان الحادثة للمشاركة في عملية البحث وإنقاذ الطيار.