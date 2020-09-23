موسكو ترد على كييف بشأن محاولات روسيا إعادة تقسيم مناطق النفوذ في العالم

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ترفض وتدين التصريحات الخيالية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن موسكو تسعى لإعادة "تقسيم مناطق النفوذ في العالم".

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية "من الطبيعي أننا نرفض وندين التصريحات الغريبة لخادم الشعب الأوكراني حول الخطط المزعومة القائمة (لروسيا) لإعادة تقسيم مناطق النفوذ في العالم".

وكان رئيس أوكرانيا في خطاب أمام المشاركين في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قال: إن "روسيا ارتكبت عدوانا ضد أوكرانيا وهذا يدل على أن البشرية لم تتعلم بعد الدرس المأساوي للحرب العالمية الثانية، وأن بعض البلدان لا تزال تحاول العودة إلى تقسيم مناطق النفوذ في العالم" حسب رأيه.