الخارجية الروسية: الوضع في بعض البلدان بشأن كورونا مخيب للآمال

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن وضع تفشي فيروس كورونا في العالم يتطور تماشياً مع توقعات مخيبة للآمال، حيث عادت الحالة الوبائية في عدد من الدول إلى مؤشرات نهاية أيار/مايو.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية في موسكو: "العودة إلى الخلف في الوضع الوبائي في عدد من البلدان غير موات للغاية، من حيث المؤشرات التي يمكن مقارنتها بالوضع في نهاية أيار/مايو من هذا العام ، لا يمكن إلا أن تثير القلق".

وفقا لها، في العديد من البلدان هناك زيادة هائلة في معدل الإصابة مع ظهور علامات الموجة الثانية أو الثالثة من الوباء.

واختتمت المتحدثة بالقول "الوضع مع انتشار هذه العدوى، أود أن أؤكد مرة أخرى، أنا أتحدث عن نطاق عالمي، يتطور للأسف تماشيا مع تلك التوقعات المخيبة للآمال التي قدمها منذ بعض الوقت عدد من علماء الأوبئة البارزين في هذا الكوكب، ومنظمة الصحة العالمية، عموما".

إلى هنا بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم – 31657870 حالة، والوفيات -971915 حالة، بحسب أحدث البيانات المتاحة على موقع منظمة الصحة العالمية بحلول الساعة 16:44 بتوقيت موسكو (13:44 غرينتش).