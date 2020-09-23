الخارجية الروسية: موقف موسكو حول تطوير "نوفيتشوك" لا يحتاج إلى تعليق

موسكو - سبوتنيك. وخلال إحاطة إعلامية اليوم، طُلب من زاخاروفا، التعليق على ما إذا كان صحيحاً أن روسيا والاتحاد السوفيتي لم يطورا وينتجا أبدا "نوفيتشوك"، أو أن هذه المادة موجودة، ولكن جرى تسميتُها بشكل مختلف، وما هو موقف وزارة الخارجية الروسية من وجود "نوفيتشوك" في روسيا، قالت:

"لقد أجبتم بشكل صحيح، لقد قلنا مرارا: لا في الاتحاد السوفيتي ولا في روسيا، على عكس الدول الغربية، لم يتم تنفيذ مشاريع بحث وتطوير تحت الاسم الرمزي "نوفيتشوك".

وأضافت زاخاروفا: "لا يسعني إلا أن أؤكد من جديد أن موقف روسيا والوضع بشأن هذه المسألة لم يطرأ عليهما أي تغييرات. أما بالنسبة للآراء المختلفة حول هذا الموضوع من قبل الأفراد والتفسيرات غير الدقيقة من قبل وسائل الإعلام لتصريحات ممثلي السلطات الروسية، يبدو لي أنها لا تحتاج إلى تعليق. لقد عبرت عن موقفنا الآن وأكدت لكم من جديد".

من جانبه، أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أكد في وقت سابق، أن روسيا قامت بتدمير مخزون مادة "نوفيتشوك" طبقا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو أمر مسجل ومثبت وفقا للنظام المتبع، وكل التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك هي معلومات مضللة.