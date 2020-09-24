وكالة الفضاء الروسية تكشف وثائق سرية عن عملية نقل أتربة القمر إلى الأرض

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، وثائق سرية تحمل تفاصيل دقيقة بشأن عملية نقل التربة من القمر إلى المحطة الفضائية السوفييتية.

وبحسب الوثائق السرية التابعة للوكالة، فإنها كشفت عن أول محطة أتوماتيكية في العالم كانت تقوم بإرسال عينات من الأتربة الموجودة على سطح القمر إلى محطة الفضاء السوفييتية.

وأشار التقرير إلى أن هذه العملية استطاعت نقل نحو 101 غراما من التربة في القمر إلى المحطة الفضائية ومنها كان يتم نقلها إلى الاتحاد السوفييتي.

ويحتوي التقرير المنشور على صفحة الوكالة نحو 46 وثيقة سرية تم كشفها، بالإضافة إلى العشرات من الصور الفوتوغرافية ورسوم توضيحية ومقاطع فيديو مخصصة بالبعثة.

يذكر أن الاتحاد السوفييتي كان يعتزم في أواخر الستينيات أن يكون أول من ينشئ مرصدا فلكيا على قمر صناعي طبيعي يرسل من الأرض للقيام بدراسات بشأن طبيعة القمر وما يحتويه.

وقد استطاع الخبراء السوفييت من تطوير نظام تلسكوبي فلكي قادر خلال مدة 14 يوما من كشف التفاصيل المتعلقة بالقمر وعبره يمكن إجراء البحوث الفيزيائية دون تأثير الغلاف الجوي.