شركة روسية تعلن أنها بصدد إنتاج لقاح مجفف ضد فيروس كورونا المستجد

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الروسية Biocad، اليوم الخميس، أنها بصدد إنتاج لقاح جاف مماثل للقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد الذي طوره مركز غامالي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وأصدرت الشركة الروسية بيانا نقلته وكالة "سبوتنيك"، وجاء فيه: "في 23 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت شركة التكنولوجيا الحيوية Biocad اتفاقية مع مركز غامالي الروسي لأبحاث الأوبئة التابع لوزارة الصحة الروسية، لإنتاج لقاح صناعي سائل وجاف مشابه بمحتواه لقاح "سبوتنيك V".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى إنتاج لقاح سائل، يخطط الشركاء لبدء إنتاج لقاح مجفف لا يتطلب ظروف تخزين خاصة أثناء النقل".

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.