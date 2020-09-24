ظريف لـ"سبوتنيك": اقتراح الرئيس بوتين بشأن "الممر الأخضر" مهم جدا في ظل الوضع الدولي الراهن

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء" ممر أخضر" للمواد الأساسية من الدواء والغذاء، بات أمرا ضروريا للغاية في ظل الوضع العالمي الراهن، وخاصة في ظروف تفشي فيروس "كورونا".

وقال ظريف خلال مقابلة حصرية، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك": "برأينا إن اقتراح "الممر الأخضر" في ظل الظروف الدولية الراهنة مهم جدا لأن الظروف الدولية الحالية خطيرة ومعقدة جدا، حيث إن فيروسا صغيرا أركع جميع القوى العظمى في العالم، وإذا لم يحدث تعاون فيما بين الدول فلن تستطيع أن تخرج من هذه المحنة بنجاح".

وتابع الوزير الإيراني بالقول: "في الوضع الحالي، نرى أن الولايات المتحدة تخوض حربا اقتصادية ضد روسيا وإيران والصين بأكبر قدرة ضغط ممكنة حتى أنها تنفذ خططا اقتصادية خطيرة ضد أصدقائها وحلفائها، مثل معارضة الولايات المتحدة لمشروع "التيار الشمالي"، مما يدل على أن الولايات المتحدة في هذه المقاربات لا تفرق حتى بين الاحتياجات الأساسية لأصدقائها وحلفائها وتعريض الجميع لمثل هذه المخاطر".

وأكد ظريف أنه "في مثل هذه الظروف فإن اقتراح الرئيس بوتين بخصوص "الممر الأخضر" مناسب وجيد جدا، وفي الواقع هذا الاقتراح هو بمثابة التخلي عن سياسات الحرب الاقتصادية وحتى حرب الدواء والغذاء في وضعية يشكل فيها كورونا خطرا جسيما على العالم".