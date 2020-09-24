فيديو أثار ضجة... هل هذه لحظة تهريب جثث موتى كورونا من مستشفى روسي؟

في مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز النصف دقيقة، يظهر حبل متدلي عبر سطح البناء ومربوط به ما يبدو أنها جثث مغلفة، وكتب متداولو المنشور العرب عليه "إنزال جثث الموتى بفيروس كورونا من المستشفى الروسي وتحميلهم في سيارة نقل، أين لقاح كورونا".

إنزال جثث الموتى بفيروس كورونا من المستشفى الروسي في روسيا وتحميلهم في سيارة نقل.. أين لقاح كورونا اللي بوتين صدع العالم باختراعه؟!!



متستهتروش بالمرض كورونا منتشر واعداد الإصابات في تزايد وكتير منها مش في حجر المستشفيات

ياريت نلتزم بالوقايه زي الاول الوضع خطير pic.twitter.com/KmEiafusnL — Aiman (@aimanadel20) September 15, 2020

لكن المقطع الذي تم تداوله بأكثر من لغة، ليس حقيقا إذ يعود بالأساس إلى كواليس تصوير فنية وتم تزييف التوصيف الخاص به، وبحسب قناة "رين تي في"، فإن هذه المشاهد تعود لفيديو كليب للمغني الراب "هاسكي".

وما يظهر بالمقطع المتداول هي دمى تم لفها لتبدو كأنها جثث، وحصل فريق الإنتاج على كل الموافقات القانونية اللازمة لإتمام التصوير، وفقا للمنتج ميخائيل ماريزوف.