روسيا بصدد توريد 35 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا إلى أوزبكستان

اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وشركة "لاكسيسام" للأدوية في جمهورية أوزبكستان، اليوم الجمعة، على تزويد طشقند بأكثر من 35 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف لوكالة "سبوتنيك": "اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركة "لاكسيسام" وهي إحدى أكبر شركات الأدوية في جمهورية أوزبكستان على تزويد البلاد بما يصل إلى 35 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك -V" وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا ومطور على أساس منصة نواقل الفيروسات الغدية للإنسان، مدروسة بشكل جيد وتتمتع بسلامة وفعالية مثبتة".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.