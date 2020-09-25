مجلس الفيدرالية الروسي يحضر عقوبات جوابية ضد نواب أمريكيين

يعتزم مجلس الفيدرالية الروسي اقتراح عقوبات شخصية جوابية ضد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين اقترحوا تبني قانون بفرض عقوبات على روسيا في قضية نافالني، وأولئك البرلمانيين الأمريكيين الذين سيصوتون لصالح هذا القانون إذا تم اعتماده.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الخارجية، فلاديمير دجباروف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سأقترح شخصياً مثل هذه الإجابة على زملائي، فمن الضروري اعتماد عقوبات شخصية مماثلة ضد أعضاء مجلس الشيوخ، الذين اقترحوا هذا القانون والذين سيصوتون لصالحه".

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قانون بشأن عقوبات ضد روسيا الاتحادية في قضية أليكسي نافالني، حيث أيد مشروع القانون كل من السناتور ماركو روبيو وميت رومني من الحزب الجمهوري، وكذلك كريس كونز وبن كاردان وكريس فان هولين من الديمقراطيين.

وأعلنت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، إرسال مذكرة للبعثة الألمانية لدى المنظمة تطالب فيها بتقديم معلومات شاملة عن قضية المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني، بما في ذلك نتائج الفحوصات الطبية والتحاليل وأي عينات أخذت منه.