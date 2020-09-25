مقر مكافحة كورونا: انتشار الوباء في موسكو يتماشى مع الاتجاه العالمي

أكد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، أن وضع انتشار وباء كورونا المستجد في موسكو يتماشى مع الاتجاه العالمي.

وجاء في بيان المقر: "عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم. في مدريد تم تسجيل في شهر أيلول/ سبتمبر، أكثر من 5400 حالة يوميا، وهو أكثر بنحو 3.5 مرة من موسكو. أما في فيينا بلغ مؤشر الذروة قبيل شهر أيلول/ سبتمبر، 178 حالة إصابة في اليوم، بينما تم تسجيل 431 حالة في أيلول/ سبتمبر، وهو أكثر بنحو 2.5 مرة".

وأوضح المقر في بيانه أن العاصمة موسكو سجلت 1560 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتزايد عدد حالات العلاج في المستشفيات، حيث تم إدخال 797 شخصا إلى المستشفيات خلال يوم واحد. وتم إجراء 70 ألف فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال يوم.

وأكد مقر المكافحة أن" 40.3 في المئة من حالات الإصابة الجديدة هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، و21.9 في المئة تتراوح أعمارهم من 46 إلى 65 عاما، و16.1 في المئة ما بين 66 إلى 79 عاما، و7.6 في المئة فوق 80 عاما. كما أن 14.1 في المئة من المرضى هم من الأطفال، موضحا "أن جميع المرضى ومن هم على اتصال وثيق بهم يخضعون للمراقبة الطبية".

إلى ذلك، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه اعتبارا من 28 أيلول/ سبتمبر، سينصح كبار السن بالحد من الزيارات إلى الأماكن المزدحمة. كما حث سكان موسكو على التقيد الصارم بنظام الكمامات الطبية والقفازات، ونصح أصحاب العمل بنقل الموظفين إلى نظام العمل عن بعد.