مصدر: لندن تبادل موسكو معلومات حول مكافحة الإرهاب في حال تعرض حياة المواطنين للخطر

صرح مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن الجانب البريطاني يتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب مع الجانب الروسي، عندما يكون هناك تهديد على حياة وصحة المواطنين الروس.

موسكو - سبوتنيك. وتعليقا على تفاعل لندن مع الجانب الروسي في هذا المجال، قال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "التعاون الرسمي بين بريطانيا وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب انتهى بعد مقتل ألكسندر

وأضاف: "مع ذلك، تعاونت المملكة المتحدة وروسيا في هذا المجال خلال كأس العالم لكرة القدم عام 2018، لضمان سلامة المشجعين".

ليتفينينكو (الضابط السابق بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي) في لندن".

وأشار المصدر إلى أنه "لا شك أن بريطانيا ستتبادل المعلومات مع الجانب الروسي إذا كان هناك تهديد لحياة وصحة المواطنين الروس".

يذكر أن ليتفينينكو هرب من روسيا في عام 2000 إلى بريطانيا، وتوفي في لندن بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006 عن عمر يناهز 44 عاما وفور حصوله على الجنسية البريطانية.