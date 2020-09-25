لأول مرة في مناورات "قوقاز 2020" الجيش الروسي يستخدم أحدث قاذفات لهب ثقيلة "توسوتشك"

قاذفة اللهب من نوع "توس-2" أو "توسوتشكا" هي وريثة قاذفة اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" (توس-1أي) "سولنتسيبيوك" تتمتع بخصائص تكتيكية وتقنية مطورة.

ميدان تدريب كابوستين يار (مقاطعة أستراخان) - سبوتنيك: أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن أحدث قاذفة لهب ثقيلة من نوع توس -2 "توسوتشكا" استخدمها الجيش الروسي لأول مرة، في إطار تنفيذ المرحلة الأساسية للمناورات "القوقاز-2020"، وذلك في ميدان كابوستين يار، حيث دمرت القاذفة بنيرانها العاصفة الأرتال المتقدمة من مدرعات عدو محتمل.

وقالت الوزارة للصحفيين: "إن أضرارا كبيرة ألحقت بالعدو المحتمل عن طريق استخدام قذائف صاروخية غير موجهة ومزودة برأس حرارية من نوع "تي.بي.إس – إم3"، وهي ذات خصائص مرتفعة من حيث الطاقة. وهذا ما يسبب في إصابة العدو المتقدم بأضرار كبيرة".

يذكر أن قاذفة اللهب من نوع توس-2 أو "توسوتشكا" هي وريثة قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيوك" توس-1أي "سولنتسيبيوك" ذات خصائص تكتيكية وتقنية مطورة. على عكس سابقتها، فإن "توسوتشكا" تعتمد على قاعدة عربة شحن "الأورال" ذات حمولة متزايدة وقدرة متزايدة على عبور الأراضي الوعرة. ومدى إطلاق القذائف الصاروخية غير الموجهة يزيد المؤشر ذاته لدى سابقاتها. كما أن عمليات التسديد وإطلاق النار وإدارة النيران تجري في القاذفات "توسوتشكا" بشكل آلي تماما.

بالإضافة إلى ذلك فإن القاذفة مزودة برافعة مما يجعلها لا تحتاج إلى آلة نقل وتحميل الذخيرة. كذلك، تم تجهيز القاذفة من نوع توس 2 "توسوتشكا" بنظام حماية إلكتروني ضد الأسلحة عالية الدقة.