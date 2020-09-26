روسيا تبين سبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت مديرة هيئة الرقابة الصحية في روسيا، آنا بوبوفا، أن نمو عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في روسيا يعود في المقام الأول إلى عدم التزام المواطنين بالقيود الصحية.

وقالت بوبوفا في تصريحات لها على قناة "روسيا 1": "نحن نراقب نمو الإصابات، ونحس بذلك اليوم، وقد بدأ نمو الإصابات منذ الأيام الأخيرة من شهر أغسطس، والمخاطر القائمة اليوم كنا نتوقعها مع اقتراب الطقس البارد، وموسم الأمراض التنفسية المعدية، ويعود السبب في ذلك بالمقام الأول إلى عدم التزام المواطنين بالإحتياطات الصحية".

وتابعت: "وبالتالي فإن المهمة الرئيسية أمامنا اليوم هي ليس العودة إلى الخوف والهلع، وإنما إلى توخي الحذر وأخذ الاحتياطات".

وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 7523 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا خلال آخر 24 ساعة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "خلال آخر 24 ساعة تم تسجيل 7523 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في روسيا خلال 24 ساعة، من بينها 2039 حالة (27.1%) لدى أشخاص لا يعانون من أعراض مرضية".

وتم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات في العاصمة موسكو وبلغت 1792 إصابة جديدة، وبلغ عدد المرضى الذين يتم نقلهم للمستشفيات 830 شخصا.

وفي المقابل، بلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا 6004 حالة.

كما أعلن مقر العليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم السبت، أن إجمالي عدد ضحايا فيروس "كورونا" في روسيا ارتفع إلى 20225 شخص بعد تسجيل 169 حالة وفاة خلال 24 ساعة.