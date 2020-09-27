روسيا تدعو أطراف النزاع في ناغورني قرة باغ إلى وقف إطلاق النار

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أطراف النزاع في ناغورنو- قرة باغ، إلى وقف إطلاق النار على الفور وبدء المفاوضات.

ونص البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية: "ندعو الأطراف إلى وقف إطلاق النار على الفور وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع".

ويشير بيان وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوضع في منطقة نزاع ناغورني قرة باغ، قد تدهور بشكل حاد".

وتابع البيان:"القصف المكثف جار من قبل الجانبين وهناك تقارير عن وقوع خسائر".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

في وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

وزارة الدفاع الأرمينية صرحت أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة". الجيش الأذربيجاني أعلن عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.