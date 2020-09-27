ضوء بارد... لقطات للشفق القطبي من على متن سفينة

التقطت صورة من على متن سفينة مرت في بحر لابتيف للشفق القطبي، ومن المنتظر أن تمر قريباً في مضيق فيلكيتسكي.

وتمكن الطاقم والركاب على متن أكبر سفينة شراعية "سيدوف" في العالم من رؤية الشفق القطبي فوق بحر لابتيف، تبعد السفينة يوم واحد عن مضيق فيلكيتسكي.

أصبح الشفق أحد المعالم البارزة في الأشهر الأخيرة، لا توجد حياة تقريبًا في المياه المحيطة بـ"سيدوف"، ولا توجد أرض قريبة وبالتالي فإن المناظر الطبيعية المحيطة بها رتيبة نوعًا ما.

قريباً سيتعين على الطاقم دخول مضيق فيلكيتسكي.

وقال قبطان "سيدوف" فيكتور نيكولين: "حتى الآن، كل شيء على ما يرام في مضيق فيلكيتسكي. لا يوجد جليد عائم هناك، عرفنا ذلك من خلال سؤال السكان المحليين والسفن القادمة - الوضع هناك طبيعي..."، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

ووفقا له، فمن المخطط عبور مضيق فيلكيتسكي في 27 سبتمبر، بعد ذلك، سيدخل الفريق بحر كارا.