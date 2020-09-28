غورباتشوف يعلق على احتدام نزاع قره باغ: الرهان على رأب الصدع بين شعبين

علق رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، اليوم الإثنين، على تفاقم الوضع في منطقة قره باغ جنوبي القوقاز، مشيرا إلى أن سعي أي طرف من الطرفين المتنازعين إلى إحراز الانتصار لن يؤدي إلا إلى تفاقم النزاع ووقوع المزيد من المواجهات.

قال غورباتشوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا أراد أحد ما تحقيق الانتصار فلن يتحقق شيء وإنما سيحتدم النزاع ويقع المزيد من المواجهات في السنوات الطويلة المقبلة".

ونوه غورباتشوف إلى أن سعي أي طرف من الطرفين المتنازعين إلى إحراز الانتصار لن يؤدي إلا إلى تفاقم النزاع ووقوع المزيد من المواجهات.

وأشار غورباتشوف إلى ضرورة "الرهان على كلا الشعبين ومناشدتهما تحقيق المكاسب لكل منهما"، مؤكدا ضرورة إيجاد الحل الذي يرضي الطرفين لكي ينتهي النزاع.

وفي السياق نفسه، رأى المحلل السياسي ميخائيل غاليتسكي في تصريحات صحفية أن نزاع قره باغ احتدم بسبب "استفزازات طرف ثالث".

وقد تم حل النزاعات الكثيرة في العالم بفضل مجلس الأمن الدولي. أما نزاع قره باغ فثمة، برأي المحلل، مصاعب غير مبررة تحول دون حله.

وتتعثر جهود حل هذا النزاع بسبب وجود "الفتيل الاصطناعي" الذي تعمل جهة خارجية اسمها "الجيوسياسة" وفقا لتعبير المحلل، على إشعاله "في المكان المناسب والوقت المناسب".