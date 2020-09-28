سوق الأسهم الروسية يعزز نمو المؤشرات الأساسية في بداية التداول

أظهرت بيانات بورصة موسكو، اليوم الاثنين، أن سوق الأسهم الروسية عزز النمو في بداية التداول بالمؤشرات الأساسية.

موسكو - سبوتنيك. فبحلول الساعة 10:09 بتوقيت موسكو (07:09 غرينتش) ارتفع مؤشر بورصة موسكو المقوم بالروبل بنسبة 0.93 بالمئة إلى 2923.86 نقطة، ومؤشر "أر تي إس" المقوم بالدولار – بنسبة 0.82 بالمئة إلى 1174.2 نقطة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت لشهر كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 0.8 بالمئة – إلى 42.07 دولار للبرميل.

في انطلاقة الجلسة ارتفع مؤشر بورصة موسكو بنسبة 0.44 بالمئة، ومؤشر "أر تي إس" – بنسبة 0.62 بالمئة.