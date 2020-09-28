أرمينيا: سنطلب من روسيا تزويدنا بالسلاح إن لزم الأمر

أعلن السفير الأرميني لدى روسيا، فاردان تاغانيان، اليوم الاثنين، بأن أرمينيا ستطلب المساعدة العسكرية من روسيا في حال لزم الأمر وتطور الصراع مع أذربيجان.

وقال السفير الأرميني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "أرمينيا تدافع عن سيادتها وأراضيها وليس بحاجة إلى مساعدة عسكرية الآن من أحد".

وأضاف تاغانيان، قائلا: "سنتوجه إلى موسكو في حال لزم الأمر لتزويدنا بالأسلحة الروسية اللازمة، لكن لسنا بحاجة إليها الآن".

وكانت الاشتباكات العسكرية قد تجددت بين البلدين في وقت مبكر من صباح الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باغ. وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

فيما أعلنت أرمينيا عن التعبئة العامة في البلاد لمن هم أقل من 55 عاما، لمواجهة التصعيد في منطقة "قره باغ"، وكشفت وزارة الدفاع الأرمينية أيضا عن مقتل 16 جنديا لديها وإصابة أكثر من مئة آخرين في إحصائية أولية.

يذكر أنه سبق وبدأ النزاع في قره باغ، في فبراير/ شباط عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها. ومنذ عام 1992، كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.