إطلاق صاروخ "سويوز-2" حاملا 22 قمرا صناعيا

أعلنت إدارة المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2" الذي يحمل 3 أقمار صناعية في مجال الاتصالات و19 مركبة فضائية صغيرة، وجرى الإطلاق من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وجاء في بيان للإدارة: "تم إطلاق الصاروخ "سويوز-2.1بي" يحمل وحدة "غونيتس-إم" للاتصالات، بالإضافة إلى حمولة مؤلفة من 19 مركبة فضائية صغيرة".

ويشار إلى أنه تم إطلاق الصاروخ في الساعة 14.20 بتوقيت موسكو من منصة الإطلاق رقم 3 التابعة للموقع رقم 43 التابع لمركز اختبار الدولة التابع لوزارة الدفاع الروسية (بليسيتسك) في منطقة أرخانغيلسك.

وأضاف البيان أن "جميع عمليات ما قبل الإطلاق وإطلاق صاروخ الفضاء"سويوز-2.1بي" تمت في الوضع الطبيعي، حيث راقبت المراكز الأرضية لقوات الفضاء التابعة لقوات الفضاء الإطلاق".

جدير بالذكر أن هذا هو الإطلاق الرابع لصاروخ "سويوز-2" من الدرجة المتوسطة من قاعدة بليسيتسك الفضائية في عام 2020.