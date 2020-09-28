حماية المستهلك الروسية: لا توجد اليوم أسباب مباشرة لتطبيق تدابير الحجر الصحي

صرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، اليوم الإثنين، بأنه لا توجد اليوم أسباب مباشرة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد في روسيا.

موسكو، 28 سبتمبر - سبوتنيك. وقالت بوبوفا في حديث لراديو "كومسومولسكايا برافدا": "لا توجد أسباب مباشرة للحديث اليوم عن حقيقة أننا سنطبق نوعًا من إجراءات الحجر الصحي. نردد، إذا اتبعنا التوصيات التي لدينا اليوم، وقمنا بحماية أنفسنا، وارتدينا الأقنعة الطبية، وتعاملنا بشكل صحيح مع أيدينا والأشياء من حولنا وقمنا برعاية المقربين منا، فلن يكون هناك حاجة لإجراءات حجر جديدة".

وأوضحت أن حوالي نصف الأسرة المخصصة للأمراض المعدية في روسيا فارغة تماماً اليوم، قائلة: "لدينا أسرة. اليوم، سعة الأسرة الفارغة المخطط استخدامها لمرضى "كوفيد-19" تقدر بـ51 بالمئة، أي أننا لسنا بحاجة للأسرة الاحتياطية، والتي يتم نشرها بشكل إضافي إذا لزم الأمر".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا آخذ في الازدياد ويجب أن يحظى هذا باهتمام خاص من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا والروس أنفسهم.

إلى ذلك أعرب رئيس غرفة المحاسبة الروسية أليكسي كودرين، في وقت سابق، عن اعتقاده أن قيودا جديدة ستفرض بشأن فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، لكن سيكون هناك القليل منها وستكون حسب التوصيات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 8135 إصابة جديدة بالفيروس، وهذا يعتبر أعلى مستوى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي، من بينهم 2217 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1159573 إصابة.