مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وألمانية وتمنعهما من انتهاك الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "سو-27" رافقت طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية والألمانية فوق بحر البلطيق.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 28 أيلول / سبتمبر 2020، كشفت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية"، مضيفة: "وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود روسيا، أقلعت مقاتلة من طراز "سوخوي-27" تابعة للدفاع الجوي لقوات أسطول بحر البلطيق بهدف المرافقة".

وأضاف البيان: "حدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنه طائرة دورية من طرز "بي – 8 أي" "بوسيدون" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وطائرة دورية تابعة للبحرية الألمانية من طراز "أوريون"، وبعد مرافقة الطائرتين الأجنبيتين، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدة مرابطتها".

وأشار البيان إلى أن "الطائرة الروسية من طراز "سو – 27" نفذت طلعتها الكاملة وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".