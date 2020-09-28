لافرورف: ينبغي الانتقال من "الأقوال إلى الأفعال" في ملف التسوية الكورية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء اليوم الاثنين، إن التسوية في شبه الجزيرة الكورية ينبغي أن تنتقل من "الأقوال إلى الأفعال"، داعيا شركاء موسكو لاتخاذ خطوات حقيقية تجاه بعضهم البعض.