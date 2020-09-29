"مروحيات روسيا" بصدد تصدير المئات من حواماتها إلى العالم

كشف المدير التنفيذي لشركة "فيرتوليوتي روسيي" (مروحيات روسيا)، أندري بوغينسكي، أن الشركة وقعت عقودا لتوريد نحو 10 مروحيات عسكرية من طراز "مي-38"، مشيرا أن هناك العديد من الطلبات المستقبلية التي سيتم توقيعها.

جاءت تصريحات بوغينسكي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها "تم التعاقد لإنتاج 10 مروحيات من طراز "مي 38" وهناك العديد من الاتفاقات المزمع تنفيذها في المستقبل".

وأشار بوغينسكي أن العقد شمل اتفاقا خاصا بالنسبة لمروحيتين سيتم إنتاجهما بشكل مخصص وبمميزات مختلفة قليلا وتسمى "إصدار خاص".

وأضاف بوغينسكي قائلا: "كما سيتم تزويد وزارة الدفاع الروسية بطائرات هليكوبتر عسكرية إضافية، وهناك اتفاق آخر مع دولة أجنبية لتسليمها ثلاث مروحيات من طراز "مي 38" وبالإضافة إلى ذلك هناك عقود داخلية مع شركات روسية بهذا الخصوص لتسليمها العديد من المروحيات أيضا".

وكشف المدير التنفيذي للشركة الروسية أن نحو 170 مروحية عام 2020 سيتم تصديرها إلى الخارج لدول مختلفة.

ونوه بوغينسكي أن الشركة الروسية تقوم بتطوير مروحيات جديدة قد تصبح جاهزة في غضون عامين أو أكثر، من أبرزها مروحيات من طراز "كا -52 إم" التي يتم تطويرها بعناية، بالإضافة إلى مروحيات بحرية من طراز "مينوغا" التي يتم تصميمها وتطوير وسيتم إصدارها خلال بداية عام 2025.