محافظ موسكو: وضع "كورونا" في العاصمة يزداد تعقيدا يوما بعد يوم

أعلن محافظ موسكو سيرغي سوبيانين، بأن الوضع فيما يتعلق بـ فيروس "كورونا" المستجد في العاصمة يزداد تعقيداً يوما بعد يوم، سواء من حيث الكشف عن المصابين بـ"كوفيد –19" أو من حيث عدد حالات دخول المستشفى، مذّكرا كبار السن بضرورة البقاء في المنازل في هذه الظروف.

وقال سوبيانين، خلال تفقده لمبنى طب القلب في مستشفى "دافيدوفسكي" السريري بعد القيام بإصلاحات كبيرة فيه، اليوم الثلاثاء: "يجب أن أقول إن الوضع يزداد تعقيدا يوما بعد يوم سواء من حيث الكشف عن المصابين بـ"كوفيد –19" أو من حيث حالات دخول المستشفى".

وأضاف "لقد أوصينا بشدة أن يظل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ65 عاماً في المنزل، والابتعاد عن الاختلاط، ولكن للأسف نرى أن هناك حركة مرور في المترو، حيث يواصل معظمهم التنقل في جميع أنحاء المدينة".

وتابع "هناك عدد أقل بكثير من المسنين بين أولئك الذين يتنقلون، ولكن هناك رقم لا يستهان به، نرى حوالي 300 ألف شخص كل يوم يواصلون التنقل في جميع أنحاء المدينة، هذه مخاطر كبيرة للغاية".

وكان محافظ العاصمة الروسية موسكو، قد أوصى، الأسبوع الماضي، السكان المُسنين وذوي الأمراض المزمنة، بالعودة إلى نظام العمل عن بعد (من المنازل)، وسط تخوف من عودة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما أصدر تعليمات بضمان التقيد الصارم بإجراءات السلامة الصحية والوبائية في أماكن العمل وطلب من سكان موسكو الالتزام الصارم بنظام الكمامات والقفازات.

في السياق... أصدر محافظ العاصمة الروسية، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بمنح تلاميذ المدارس عطلة لمدة أسبوعين تبدأ من يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، ازداد بمقدار 1.7 مرة.

وقالت غوليكوفا، خلال الاجتماع بالرئيس بوتين، اليوم الثلاثاء: "زاد معدل الإصابة اليومي في بلدنا بمقدار 1.7 مرة - من 3.1 إلى 5.5 مرة لكل 100 ألف نسمة".

وأضافت غوليكوفا: "إذا كنا لا نريد تلك التدابير التقييدية التي اتخذناها في مارس وأبريل، وأوائل مايو من هذا العام، فبالطبع يجب علينا الامتثال الصارم للمتطلبات التي نقدمها اليوم، مثل وضع القناع، والتباعد الاجتماعي والتدابير الأمنية الأخرى".

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، تسجيل 8232 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2300 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1167805 إصابة.

وأضاف المقر"غادر 6479 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 952399 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 160 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 20545 شخصا.