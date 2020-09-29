قلعة عش السنونو...جوهرة القرم

قلعة عش السنونو تعد واحدةً من قلاع القرون الوسطى، والمعلم السياحي الأكثر شهرةً في يالطا، حيث أن موقعها ومنظرها الشامخ من بعيد، يجعلك تتمنى دخولها والاستمتاع برؤية المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة بها، فهي تقع على منحدر ناتئ فوق البحر الأسود.

تشرف على مناظر بحرية زرقاء في شبه جزيرة القرم، حيث أصبحت تعتبر الرمز الشهير للساحل الجنوبي لشبه الجزيرة، تقع هذه القلعة الزخرفية والمعروفة، باسم عش السنونو، في القرم بين يالطا وألوبكا، ويعود تاريخ بنائها بين عامي 1911و1912، على يد المصمم المعماري ليونيد شير وود.

تتميز القلعة بصغر حجمها، حيث يبلغ طولها 20 متراً وعرضها 10 أمتار، وتضم داخلها بهوا يؤدي إلى غرفتين نوم وغرفة للضيوف، ودرج يوجد في مستوى أعلى، من البرج يؤدي إلى الطابق الثاني، كما تتزين جدران المنطقة الداخلية للقلعة باللوحات الخشبية.

The Swallow's Nest Castle near Yalta, Crimea...

Ukraine pic.twitter.com/NhVuq1YctS — VℐℂᏦℐℰ *✲ﾟ (@VickieZ4Z) February 28, 2020

تحوي القلعة مطعماً مميزاً يقدم المأكولات اللذيذة، والمشروبات المتنوعة، كما تقام فيها أنشطة أخرى كقيام البائعين بعرض بضاعتهم أمام جميع الزوار الذين يقصدون القلعة، يذكر أن القلعة هي من القلاع الأكثر شعبية في شبه جزيرة القرم، وهي واحدة من الأماكن الجديرة بالزيارة.

Swallow’s Nest Castle, Crimean Peninsula pic.twitter.com/rSWYBVN0wf — The Aureus Press (@Trad_West_Art) April 29, 2020

وردت قلعة عش السنونو في العديد من الأفلام السوفيتية، وخاصة في أفلام الأطفال، كما وردت مؤخرا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بالعديد من الأفلام ذات الإنتاج المشترك من قبل شركات أوروبية وروسية.