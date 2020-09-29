زاخاروفا: الدبلوماسيون الروس يعملون مع أرمينيا وأذربيجان منذ اليوم الأول للصراع في قره باغ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسيين الروس يعملون مع أرمينيا وأذربيجان منذ اليوم الأول للصراع في قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا عبر إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" إن "الدبلوماسيين الروس (عملوا) منذ اليوم الأول (للنزاع)".

وتابعت "كما من الضروري إيجاد حلول مشتركة للمشكلة، فهناك آليات. ودورنا هو وسيط في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأيضا كجارة وبشكل عام كدولة لها تاريخ مشترك مع كل من أرمينيا وأذربيجان".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قرة باغ.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، أعرب فيها عن قلقه الشديد إزاء الأعمال القتالية الجارية في إقليم قره باغ.