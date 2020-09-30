روسيا: احتمال تواجد مرتزقة في قره باغ يهدد أمن المنطقة

أعربت موسكو عن قلقها إزاء الأنباء التي تتحدث عن نقل مقاتلين من جماعات مسلحة غير شرعية إلى منطقة الصراع باقليم قره باغ، بحسب تعليق إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان: "نشعر بقلق عميق إزاء هذه العمليات التي لا تؤدي فقط إلى تصعيد أكبر للتوتر في منطقة الصراع فحسب، بل تخلق أيضا تهديدات طويلة الأمد لأمن جميع دول المنطقة".

وتابع البيان: "ندعو قيادة الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في الصراع وانسحابهم الفوري من المنطقة".

يتبع...