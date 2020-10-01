بوتين يهنئ شي جين بينغ في ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى رئيس الصين شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه بكين في الشؤون الدولية، حسب بيان للكرملين.

وذكر البيان أن "فلاديمير بوتين شدد على أن الصين تمضي بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتتمتع بحق بمكانة عالية في الساحة العالمية، وتلعب دورًا بناء هامًا في الشؤون الدولية."

© Sputnik . Alexey Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ

🇻🇪 🇨🇳 71° Aniversario de la Fundación de la República Popular China 🇨🇳



(中华人民共和国成立七十一周年。)



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🇨🇳 🇻🇪 — CVE China (@CVEC_VE) October 1, 2020

وأشار بوتين إلى أن روسيا تولي أهمية كبيرة للشراكة والتفاعل الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، ويهدف إلى تعزيز الحوار الثنائي والتعاون المثمر في مختلف المجالات. وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تهدف إلى تنسيق الجهود لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك وباء فيروس كورونا.

وشدد الرئيس على أن "هذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للشعبين الروسي والصيني ويتماشى مع تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم".