الخارجية الروسية: زيارة جيمس جيفري إلى سوريا دون موافقة دمشق انتهاك للسيادة

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر زيارة المبعوث الأمريكي الخاص جيمس جيفري إلى سوريا، دون اتفاق مع دمشق انتهاكا لسيادة سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "هذا انتهاك آخر للقانون الدولي من قبل واشنطن وانتهاك لسيادة البلاد. زار دبلوماسي رفيع المستوى سوريا دون موافقة سلطاتها الرسمية".

هذا وزار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في وقت سابق شرقي سوريا، حيث أجرى محادثات مع ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية ومفاوضين أكراد وقادة محليين.

الصراع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011، وفي نهاية عام 2017 أُعلن عن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) في سوريا والعراق، في حين تتواصل عمليات التطهير في بعض مناطق البلدان.