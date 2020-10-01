بوتين يهنئ نواف الأحمد الصباح بمناسبة تنصيبه أميرا للكويت

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تنصيبه أميرا للدولة، مؤكدا التزام روسيا بتطوير التعاون في اتجاه تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أشار في برقية التهنئة إلى أن العلاقات الروسية الكويتية تتسم بطابع ودي وبناء مؤكدا "استعداده لمواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات فضلا عن الشراكة في الشؤون الدولية".

هذا وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) متعهدا بالعمل من أجل ازدهار الدولة الخليجية واستقرارها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات. وتعهد الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وأمن الدولة بعد أداء اليمين.

ويتولى الشيخ نواف السلطة في الكويت خلفا للشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي توفي عن عمر بلغ 91 عاما، وقاد الدولة الخليجية خلال بعض من أكثر العقود اضطرابا في الشرق الأوسط.