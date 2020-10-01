لافروف وجاويش أوغلو يؤكدان ضرورة وقف القتال في قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ناقشا تصعيد التوتر في إقليم قره باغ، وشددا على عدم جواز إشراك مسلحين من مناطق أخرى في الصراع.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "نوقش تصعيد التوتر في إقليم قره باغ بشكل مفصل، وأعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء المواجهة المسلحة الجارية، وتحدثا لصالح الوقف الفوري للأعمال العدائية".

وتابع البيان: "تم التأكيد على عدم جواز مشاركة الجماعات المسلحة غير الشرعية من مناطق أخرى في النزاع. وأشير إلى المطالبة باتخاذ خطوات شديدة التوازن فيما يتعلق بتقديم المساعدة السياسية والدبلوماسية إلى باكو ويريفان".

ودعا الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك حول الوضع في قره باغ، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.