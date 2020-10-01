نيبينزيا: موسكو تسعى إلى حل النزاع في قره باغ ولا تدعم أيا من الطرفين على حساب الآخر

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن موسكو تسعى إلى حل النزاع في قره باغ ولا تدعم أيا من الطرفين على حساب الآخر.

وقال نيبينزيا: "تركيا تدعم أذربيجان بشكل لا لبس فيه، نحن نعرف ذلك، لكن هذا لا يعني أننا في الجانب الآخر وندعم أرمينيا ضد أذربيجان. هذا ليس صحيحا. نحن نؤيد التسوية العادلة، وندعم وقف إطلاق النار، ونؤيد وقف الأعمال العدائية".

وأضاف: "نريد من الدولتين وقف هذا التصعيد".

وبحسب قوله، فإن "تدويل نزاع ناغورنو قره باغ لن يساعد، بل سيؤدي فقط إلى تفاقم الوضع، ودعت موسكو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف التصعيد".

هذا اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، في وقت سابق، مقاتلة تركية من طراز "إف-16" قامت بإسقاط أخرى أرمينية من طراز "سوخوي-25" في المجال الجوي لأرمينيا، ما أدى لمقتل الطيار.

هذا ودعا الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب والفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك حول الوضع في قره باغ، اليوم الخميس، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية لوقف التصعيد تتواصل الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه .