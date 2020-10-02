روسيا تعلق على إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد

علقت موسكو، اليوم الجمعة، على خبر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد، متمنية لهما الشفاء العاجل.

وجاء هذا التعليق على لسان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، الذي قال إن موسكو تتمنى الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته اللذان أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع ، نتمنى للرئيس ترامب الشفاء العاجل والسريع".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".