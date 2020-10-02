استطلاع رأي: نحو 68 % من الروس يثقون بالرئيس بوتين

أظهر استطلاع للرأي العام الروسي، أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 68.1 في المئة من المواطنين الروس.

موسكو - سبوتنيك. وطلب من المستطلعين تحديد خيارهم على أساس قائمة الشخصيات السياسية الذين يثقون بها، وأكد 68.1 في المائة من المستطلعة آراؤهم ثقتهم بالرئيس الروسي ، بينما أعرب 28.4 في المائة عن عدم ثقتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، اختار معظم المشاركين في استطلاع الرأي الرئيس فلاديمير بوتين في قائمة الشخصيات السياسية الذين يوافقون على أنشطتها. بنسبة 63.7 في المائة، بينما عارض 27.6 في المائة.

وأجري استطلاع الرأي في الفترة من 21 إلى 27 أيلول / سبتمبر الماضي. وتشمل استطلاعات الرأي الروسية هذه التي تجري بمبادرة من "مركز استطلاع الرأي العام لعموم روسيا - سبوتنيك" منذ شباط/فبراير، الروس الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما. وبلغ إجمالي عدد العينة الذين تم استطلاع آرائهم منذ 18 حزيران/يونيو 2018، 1.6 ألف مستجيب يوميًا.

هذا وتتلخص طريقة المسح في إجراء مقابلة هاتفية تعتمد على أسلوب اختيار عينة بشكل عشوائي ذي قاعدتين: إحداهما من خلال أجهزة الهاتف الثابتة والثانية – المحمولة. ولا يتجاوز الحد الأقصى للخطأ نسبة 1 في المائة، وذلك بنسبة الاحتمال التي تبلغ 95 في المائة .