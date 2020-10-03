الاتحاد الأوروبي: لا أفق لإعادة فتح الحدود أمام المواطنين الروس

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أنه من السابق لأوانه الحديث عن فتح للحدود الأوروبية أمام المواطنين الروس.

وجاءت تصريحات الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره في روسيا، ماركوس إيدير، خلال مؤتمره الصحفي المنقول على صفحة المنظمة في روسيا حيث قال: "أعتقد الآن أننا نشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ونرى هذا في روسيا وفي الاتحاد الأوروبي".

وأشار إيدير إلى أن الاتحاد الأوروبي يفكر بذلك الأمر بشأن إمكانية فتح الحدود كل أسبوعين بين موسكو وعواصم الدول الأوروبية.

وأضاف السفير قائلا "لا أعتقد أن هناك احتمالية فورية لفتح الحدود، نحن الآن في بداية أكتوبر ربما بعد وقت قصير سيتم ذلك".