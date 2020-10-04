روسيا والولايات المتحدة تجريان مباحثات يوم 5 أكتوبر

تجري روسيا والولايات المتحدة، يوم غد الأثنين 5 تشرين الأول/ أكتوبر، مباحثات حول الاستقرار الاستراتيجي في العاصمة الفنلدية هلسنكي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "سيتم عقد المشاورات ليوم واحد في 5 أكتوبر في هلسنكي وستكون استمرارًا للمباحثات التي جرت في الصيف".

وأكد ريابكوف أنه: "ستتم مناقشة معاهدة ستارت مع المبعوث الأمريكي الخاص مارشال بيلينجسلي".

في وقت سابق من الشهر المنصرم، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن جاهزية روسيا لتمديد اتفاقية "ستارت 3"، مؤكدا على أن إنهاء المعاهدة سيكون خطأ فادحا.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن بلاده سوف تجد طرقًا فعالة لحماية نفسها إذا لم يتم تمديد "ستارت 3"، قائلا: "إذا لم يتم تجديد الاتفاقية، فسنجد طرقًا فعالة لحماية أنفسنا".