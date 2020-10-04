روسيا: أسطولنا يتعقب سفينة حربية بريطانية دخلت البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أسطول البحر الأسود الروسي يتتبع تحركات السفينة الحربية البريطانية "إتش إم إس دراغون"، التي دخلت البحر الأسود.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "بدأت قوات أسطول البحر الأسود في مراقبة أنشطة سفينة المدمرة البريطانية دراغون، التي دخلت البحر الأسود في 4 أكتوبر".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد نشاط الاستطلاع الذي تقوم به الطائرات الأجنبية والطائرات دون طيار، بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ومنذ بداية الشهر الماضي، أبلغ المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن محاولات انتهاك للمجال الجوي للبلاد من قبل طائرات تابعة لبلدان حلف "الناتو" بشكل شبه يومي تقريبا.

ونجحت المقاتلات الروسية في جميع هذه الحالات في الاعتراض السلمي لهذه الطائرات، ومنعتها من اختراق حدود البلاد، حسبما أفادت البيانات الواردة عن المركز.