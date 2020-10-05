ترشيح موسكو لسبع جوائز عالمية في السياحة

وأفاد موقع عمدة موسكو في بيان: "في 28 أيلول/سبتمبر، بدأ تصويت مفتوح كجزء من المرحلة النهائية لجوائز السياحية العالمية وتم تقديم موسكو في سبعة ترشيحات".

وتجدر الإشارة إلى أنه في أكثر من 80 ترشيحا، تم الإعلان عن ممثلين مختلفين عن قطاع السياحة، وكذلك المدن والمعالم السياحية. وقدمت موسكو في ترشيحات "أفضل وجهة في مجال سياحة الأعمال"، "أفضل وجهة لقضاء عطلة في المدينة"، "أفضل وجهة سياحية. مدينة"، "أفضل وجهة ثقافية. مدينة" ، "أفضل وجهة لسياحة المهرجانات والفعاليات"، "أفضل وجهة سياحية لدراسة التراث التاريخي" و أفضل وجهة للسياحة الرياضية".

وأوضح الموقع أنه يمكن التصويت حتى 25 كانون الأول/أكتوبر على موقع الجائزة. سيتم الإعلان عن المدن الفائزة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر خلال حفل عبر الإنترنت.

وأضاف البيان: "في العام الماضي، وفقا لنتائج جوائز السياحة العالمية، أصبحت موسكو أفضل وجهة سياحية في العالم في فئة المدينة. بالإضافة إلى العاصمة الروسية، تم تقديم لندن ونيويورك ولشبونة وباريس وسانت بطرسبورغ وسيدني وريو دي جانيرو وغيرها في هذا الترشيح".