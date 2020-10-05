مجلس الفيدرالية الروسي لا يستبعد إعادة إغلاق حدود البلاد بسبب فيروس "كورونا" المستجد

أعرب النائب الأول لرئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الفيدرالية الروسي، فاليري ريازانسكي، عن اعتقاده أنه بسبب زيادة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، فقد يتم إغلاق الحدود مرة أخرى وتقليص عدد الرحلات الجوية.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريازانسكي لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين، معلقاً على الإجراءات التقييدية المحتملة فيما يتعلق بزيادة عدد حالات المصابين:

"بالطبع، يمكننا إغلاق حدود روسيا الاتحادية، نحن نتحرك نحو ذلك".

وشدد البرلماني الروسي على أنه: "كلما تحرك الناس أكثر، كلما زاد عدد الإصابات".

وأشار إلى أن عدداً من الدول تتخذ بالفعل إجراءات جادة، ولا سيما إسرائيل التي فرضت الحجر الصحي في الدولة.

هذا وشهدت روسيا اليوم الإثنين، تسارعا في وتيرة الإصابات بكورونا، إذ رصد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة بـ 10888 حالة ليصل الإجمالي إلى 1225889.