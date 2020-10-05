الكرملين: بوتين لا يخطط حاليا للتحدث هاتفيا مع علييف أو أردوغان بشأن قره باغ

قال دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط حاليا لإجراء محادثات مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف أو التركي رجب طيب أردوغان بشأن الصراع في قره باغ.

موسكو، 5 أكتوبر - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "إذا اقتضت الضرورة، فلا شك في أن الرئيس بوتين، بالطبع، سيناقش هذا الموضوع مع نظيريه".

واتفق رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، على صيغة بيان حول الوضع في قره باغ، حيث دعت الأطراف المذكورة إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط.

وجاء في البيان الذي نُشره موقع الكرملين على الإنترنت: "رئيس روسيا الاتحادية ورئيس الولايات المتحدة ورئيس الجمهورية الفرنسية، الذين يمثلون البلدان المشاركة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يدينون بأشد العبارات تصعيد العنف الذي يحدث على خط التماس في منطقة النزاع في إقليم قره باغ".

وتابع البيان: "ندعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بين القوات المسلحة للأطراف المعنية".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.