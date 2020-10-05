روسيا تعمل على تطوير عقار جديد من البلازما لمحاربة "كورونا"

صرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن روسيا تعمل على تطوير دواء لمحاربة فيروس "كورونا" يعتمد على بلازما الدم لمرضى تعافوا من المرض.

وأضاف موراشكو خلال لقائه مع الصحفيين "نعمل اليوم على تطوير عقار يعتمد على بلازما المتبرعين الذين تعافوا".

وأوضح أنه من أجل إنتاج هذا الدواء، سيتم استخدام بلازما الدم للمرضى، وسيكون الدواء مخصصا للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V" طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.