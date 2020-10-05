لافروف: قد تنفجر المشكلة الكردية بسبب الإجراءات الأمريكية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن المشكلة الكردية قد تتفجر بسبب الإجراءات الأمريكية.

وقال لافروف: "الأمريكيون ... يحاولون تشكيل [في شمال سوريا] حكم ذاتي كردي، الذي سيكون له وظائف شبه دولة. نعلم أنهم يحاولون أيضًا إقناع الأتراك حتى لا يمانعوا... وفي هذه الحالة، هذا لا ينطبق فقط على سوريا، ولكن أيضًا على المشكلة الكردية، التي يمكن أن تنفجر".

ويواصل عناصر تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي ممارساته ضد السكان المحليين في محافظة الحسكة خصوصاً في مجال التعليم، رغم رفض السكان تدريس أبنائهم المناهج "الكردية"، حيث عمد التنظيم على إغلاق جميع المدارس الحكومية السورية في مناطق سيطرته، كان آخرها مدارس وشعب الصف الثالث الثانوي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة: إن "تنظيم "قسد" أغلق خلال الأيام الماضية جميع الشعب الصفية التي كانت تدرس مناهج الحكومة السورية للصف الثالث الثانوي بكافة فروعه (البكالوريا)، لتكون بذلك أغلقت جميع المدارس الحكومية لكافة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ولجميع الصفوف في مناطق سيطرتها وبقوة السلاح".

وأضاف المراسل "بأن التنظيم قام بتحويل عدد كبير من هذه المدارس إلى مقرات عسكرية للتنظيم، مع منع تدريس المناهج الحكومية في الثانويات العامة في المناطق الأخرى من المحافظة".