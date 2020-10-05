سلطات كامتشاتكا الروسية تحدد الأسباب المحتملة لتلوث المياه... فيديو

أعلن محافظ كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، اليوم الاثنين، أثناء مقابلة في خليج أفاشا، أن تلوث المياه على شواطئ كامتشاتكا ممكن أن يكون ناتجا عن أفعال بشرية عن طريق انسكاب بعض المواد في المياه.

وقال فلاديمير سولودوف: "من بين الخيارات الممكنة أن يكون هذا التلوث ناتجا عن أفعال بشرية عن طريق انسكاب بعض المواد في المياه. كما يرى العلماء أن هذا قد يكون أيضًا بسبب الظواهر الطبيعية، كسلوك الطحالب التي صعدت إلى الشاطئ أثناء العاصفة. يجري حاليا استقصاء نسخة النشاط الزلزالي. ولكن ليس لدينا أي أساس للتحدث عن أي فرضية في الوقت الحالي".

وأضاف محافظ كامتشاتكا أثناء مقابلة في خليج أفاشا: "نحن ننتظر نتائج موسعة للعينات"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمحافظة.

في وقت سابق، قال القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في المنطقة أليكسي كوماركوف إن الاختبارات أظهرت أن مستويات المنتجات النفطية مرتفعة.

وقالت السلاطات في بيان "المياه، تغير لونها وأصبحت غير آمنة لصحة الناس. لعدة أسابيع عانى الأشخاص الذين كانوا على احتكاك مع المياه عواقب سلبية".