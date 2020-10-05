لافروف: واشنطن تتدخل في شؤون موسكو لذلك لا ترغب في إبرام اتفاق عدم تدخل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن واشنطن لا تريد إبرام اتفاقات مع روسيا بشأن عدم التدخل، لأن الولايات المتحدة نفسها كانت تتدخل منذ فترة طويلة بالوضع في روسيا.

وقال لافروف قبل بدء لقاء مع أعضاء مجال الأعمال الأوروبيين في روسيا: "إنهم لا يريدون ذلك، لأنهم بالفعل يتدخلون في شؤوننا الداخلية. بعد أوكرانيا، تم تمرير قانون بشأن الحرية في أوكرانيا، حيث أمرت وزارة الخارجية بإنفاق 20 مليون دولار سنويًا للعمل مع المجتمع المدني الروسي ودعم المنظمات غير الحكومية المستقلة".