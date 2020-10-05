الكرملين يعلق على وفاة الصحفية الروسية إيرينا سلافينا

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين ، إن وفاة الصحفية إيرينا سلافينا في نيجني نوفغورود تعتبر حادثًا مأساويًا.

موسكو – سبوتنيك. وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "نقدم التعازي لعائئلتها. ليس لدينا تفاصيل، لكننا نلفت انتباهكم إلى أن الحاكم نيكيتين قال إنه سيعرف بالتأكيد ما حدث".

وعلى حد قوله، فلا داعي للشك في أن حاكم المنطقة سيفهم مضمون القضية ويوضح الأسباب التي يمكن أن تصبح سببا للانتحار.

وتم العثور على جثة إيرينا موراختيفا (اسم مستعار للصحفية إيرينا سلافينا) مصابة بحروق حرارية في وسط نيجني نوفغورود بعد ظهر يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

قبل ساعة من الحادث، نشرت سلافينا على صفحتها على فيسبوك عبارة يمكن اعتبارها بمثابة بيان نية للانتحار، وكتبت على شبكة التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن حضرت إلى شقتها في الصباح الباكر لإجراء تفتيش، وذكرت لجنة التحقيق أن وفاة سلافينا لا علاقة لها بالتفتيش.